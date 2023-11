World Acceptance-Anleger sollten sich noch gedulden!

Derzeit schüttet World Acceptance niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt für Verbraucherfinanzierung. Der Unterschied beträgt 14,82 Prozentpunkte (0 % gegenüber 14,82 %). Aufgrund dieser großen Differenz wird die Dividendenpolitik der Aktie als "Schlecht" eingestuft.

Im vergangenen Jahr hat die Aktie eine Rendite von 27,89 Prozent erzielt, was 25,69 Prozent über dem Durchschnitt (2,2 Prozent) von Aktien aus dem Finanzsektor liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Verbraucherfinanzierung" beträgt 5,58 Prozent. World Acceptance liegt aktuell 22,31 Prozent über diesem Wert. Aufgrund der Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von World Acceptance liegt bei einem Wert von 10, was im Vergleich zu Werten aus der Branche "Verbraucherfinanzierung" (KGV von 50,03) unter dem Durchschnitt (ca. 79 Prozent) liegt. Aus fundamentalen Kriterien ist World Acceptance daher unterbewertet und erhält eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über World Acceptance neutral diskutiert, ohne wesentliche Richtungsausschläge. Jedoch zeigen sich in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung und insgesamt eine "Neutral"-Bewertung basierend auf dem Anleger-Stimmungsbarometer.