World Acceptance Aktie: Ein wahrer Champion!

Der Relative Strength Index (RSI) für die World Acceptance-Aktie zeigt eine überverkaufte Situation mit einem Wert von 1 für die letzten 7 Tage, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis liegt mit einem Wert von 22,05 im überverkauften Bereich und erhält ebenfalls eine "Gut"-Einstufung. Insgesamt ergibt sich daher ein "Gut"-Rating basierend auf dem RSI für World Acceptance.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie zeigt die Analyse eine mittlere Aktivität bei der Anzahl der Beiträge oder Diskussionen. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Die Rate der Stimmungsänderung für World Acceptance zeigt kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Somit erhält die Aktie in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild die Note "Neutral".

Die technische Analyse der World Acceptance-Aktie ergibt eine "Gut"-Bewertung, da der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 138,66 USD lag, was einem Unterschied von +19,36 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage von 116,17 USD entspricht. Auch der Schlusskurs im Vergleich zum 50-Tages-Durchschnitt (+22,57 Prozent Abweichung) führt zu einem "Gut"-Rating basierend auf der charttechnischen Analyse.

In Bezug auf die fundamentale Analyse zeigt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 12,08, dass die World Acceptance-Aktie deutlich günstiger ist als der Branchendurchschnitt in der Verbraucherfinanzierung (KGV von 52,67). Dieser Abstand von 77 Prozent führt zu einer "Gut"-Empfehlung für den Titel.

Insgesamt ergibt sich daher eine positive Einschätzung für die World Acceptance-Aktie basierend auf den verschiedenen Analysen und Bewertungen.