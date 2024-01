World Acceptance Aktie: Was noch aussteht!

Die technische Analyse der World Acceptance-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 120,53 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 127,78 USD liegt, was einem Unterschied von +6,02 Prozent entspricht. Auf Basis dieser Berechnung wird die Aktie als "Gut" bewertet. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt bei 119,64 USD, was einem Unterschied von +6,8 Prozent zum letzten Schlusskurs entspricht, wodurch die Aktie ebenfalls ein "Gut"-Rating erhält.

Von insgesamt 1 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten erhalten 0 das Rating "Gut", 0 das Rating "Neutral" und 1 das Rating "Schlecht", was im Durchschnitt zu einem "Schlecht"-Rating führt. Die durchschnittlichen Kursziele der Analysten liegen bei 59 USD, was bedeutet, dass die Aktie um -53,83 Prozent vom letzten Schlusskurs fallen könnte, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt. Insgesamt erhalten die Analysten die Aktie mit einem "Neutral"-Rating.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und Diskussionsintensität zeigt keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat, wodurch ein "Neutral"-Rating vergeben wird. Auch die Intensität der Diskussionen in Bezug auf das Unternehmen zeigt keine signifikante Veränderung im letzten Monat, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die World Acceptance-Aktie somit ein "Neutral"-Rating.

Das Anleger-Sentiment zeigt, dass vor allem negative Meinungen in den sozialen Medien über die Aktie veröffentlicht wurden, jedoch in den vergangenen Tagen vermehrt positive Themen diskutiert wurden. Dies führt zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung der Anleger-Stimmung.

Insgesamt ergibt sich also bei der Analyse der technischen Indikatoren, der Analysteneinschätzung, des Sentiments und des Anlegerverhaltens ein "Neutral"-Rating für die World Acceptance-Aktie.