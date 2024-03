World Acceptance Aktie: Was könnte noch schöner sein?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse von World Acceptance und zeigt einen Wert von 10,58, was deutlich unter dem Branchenmittel in der Verbraucherfinanzierung liegt. Das Branchen-KGV beträgt 63,18, was auf eine Unterbewertung von 83 Prozent hindeutet. Daher wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich World Acceptance ist insgesamt negativ. In den letzten beiden Wochen dominierten besonders negative Themen die Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Im Branchenvergleich konnte World Acceptance in den letzten 12 Monaten eine Performance von 27,34 Prozent erzielen, während ähnliche Aktien aus der Verbraucherfinanzierung im Durchschnitt nur um 14,19 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +13,14 Prozent im Branchenvergleich. Im Finanzsektor lag die Rendite von World Acceptance um 15,46 Prozent über dem Durchschnittswert, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Kurs von World Acceptance mit 136,8 USD derzeit +4,68 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage liegt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Aktie aufgrund einer Distanz zum GD200 von +6,37 Prozent als "Gut" eingestuft. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Gut" bewertet.