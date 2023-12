World Acceptance Aktie: Reine Nervensache!

World Acceptance schüttet derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt für Verbraucherfinanzierung. Der Unterschied beträgt 5,88 Prozentpunkte (0 % gegenüber 5,88 %). Daher wird die Dividendenpolitik der Aktie als "Schlecht" eingestuft.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung von World Acceptance lassen sich über einen längeren Zeitraum beobachten und auswerten. Die Aktie hat eine erhöhte Aktivität im Netz hervorgebracht, was auf eine starke Diskussionsintensität hinweist und eine "Gut"-Einstufung erfordert. Allerdings hat die Rate der Stimmungsänderung in diesem Zeitraum eine negative Änderung erfahren, was zu einer Einschätzung als "Schlecht"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich für World Acceptance in diesem Punkt die Einstufung: "Schlecht".

Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der Verbraucherfinanzierungsbranche ist der Aktienkurs von World Acceptance in den letzten 12 Monaten um 66,82 Prozent gestiegen. Dies bedeutet eine Outperformance von +60,45 Prozent im Branchenvergleich. Auch im Vergleich zum "Finanzen"-Sektor, der eine mittlere Rendite von 3,58 Prozent im letzten Jahr hatte, lag die Performance von World Acceptance um 63,24 Prozent über dem Durchschnitt. Diese Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Gut"-Rating.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von World Acceptance liegt bei einem Wert von 12, was im Vergleich zu Werten aus der Branche "Verbraucherfinanzierung" (KGV von 52,6) unter dem Durchschnitt liegt und die Aktie als unterbewertet erscheinen lässt. Folglich erhält World Acceptance eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.