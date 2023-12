World Acceptance Aktie: Es hätte schlimmer kommen können!

In den letzten vier Wochen konnte bei World Acceptance eine Verschlechterung des Stimmungsbildes in den sozialen Medien festgestellt werden. Dies führt dazu, dass die Aktie mit einem "Schlecht" bewertet wird. Auch die Kommunikationsfrequenz hat sich leicht verringert, was bedeutet, dass in letzter Zeit weniger über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält World Acceptance daher eine "Schlecht"-Rating auf dieser Stufe.

Die Diskussionen in den sozialen Medien geben ein klares Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel. In den letzten beiden Wochen überwiegen insgesamt die positiven Meinungen, während in den vergangenen Tagen hauptsächlich negative Themen angesprochen wurden. Basierend auf diesen Erkenntnissen wird das Unternehmen daher als "Neutral" eingestuft.

Vom fundamentalen Standpunkt aus betrachtet, liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 14,11 Euro. Das bedeutet, dass die Börse 14,11 Euro für jeden Euro Gewinn von World Acceptance zahlt. Im Vergleich zu anderen Werten in der Branche ist dies eine Unterbewertung, da der durchschnittliche Wert in der Verbraucherfinanzierung bei 56 liegt. Daher wird der Titel auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass die World Acceptance-Aktie sowohl auf kurzfristiger als auch auf längerfristiger Basis eine positive Bewertung erhält. Sowohl der 50- als auch der 200-Tage-Durchschnitt weisen auf einen Aufwärtstrend hin, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führt.