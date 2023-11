Mit Worksport wird erstmal keiner mehr Spaß haben!

Die Worksport-Aktie wird derzeit aus verschiedenen Perspektiven bewertet, um Anlegern eine umfassende Einschätzung zu ermöglichen.

Im Rahmen der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 2,21 USD liegt, während der aktuelle Kurs lediglich 1,625 USD beträgt. Dies führt zu einer Abweichung von -26,47 Prozent und einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (1,76 USD) liegt über dem aktuellen Kurs (1,625 USD) und erhält daher eine "Schlecht"-Bewertung. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Die Stimmung in den sozialen Medien und Diskussionsforen hat sich in den vergangenen vier Wochen verschlechtert, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Kommunikationsfrequenz über Worksport ist ebenfalls rückläufig, was zu einer weiteren negativen Bewertung führt.

Interessanterweise zeigt sich in den Äußerungen und Meinungen der Anleger in den letzten beiden Wochen eine besonders positive Stimmung, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt. Dies wirkt sich auch auf die langfristige Meinung von Analysten aus, die der Worksport-Aktie ebenfalls die Einschätzung "Gut" geben. Dabei liegen insgesamt 1 positive und 0 neutrale oder negative Bewertungen vor. Das Kursziel der Analysten wird bei 3 USD angesiedelt, was eine potenzielle Performance von 84,62 Prozent bedeutet und zu einer Einstufung als "Gut" führt.

Insgesamt ergibt sich also eine gemischte Bewertung der Worksport-Aktie, die Anlegern eine Vielzahl von Informationen bietet, um ihre Investitionsentscheidungen zu treffen.