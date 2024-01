Worksport Aktie: Das könnte richtig teuer werden!

Die Stimmung unter den Anlegern hat sich in den letzten zwei Wochen für Worksport verschlechtert, wie aus den Diskussionen in sozialen Medien hervorgeht. An vier Tagen überwogen positive Themen, während an fünf Tagen die negativen Themen dominierten. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es jedoch keine besonders positiven oder negativen Themen, die die Anleger interessierten. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Schlecht"-Einschätzung basierend auf dem Anleger-Sentiment.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass die 200-Tage-Linie der Worksport bei 2,19 USD verläuft. Der Aktienkurs liegt derzeit bei 1,4 USD und hat somit einen Abstand von -36,07 Prozent aufgebaut, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage schneidet die Aktie mit einer Differenz von -8,5 Prozent schlecht ab. Insgesamt wird Worksport daher auf Basis der technischen Analyse als "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) beträgt auf 7-Tage-Basis 48,48 Punkte, was auf eine neutrale Einstufung der Aktie hinweist. Auch der 25-Tage-RSI liegt mit einem Wert von 65,05 im neutralen Bereich. Somit erhält Worksport in Bezug auf den RSI eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnte eine leichte Verbesserung der Stimmungslage für Worksport festgestellt werden, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Allerdings wurde in den letzten Wochen weniger über das Unternehmen gesprochen, was zu einer leichten Reduktion der Kommunikationsfrequenz führte. Insgesamt erhält Worksport daher in diesem Bereich ebenfalls ein "Gut"-Rating.