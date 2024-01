Worksport Aktie: Das dürfte Probleme geben!

Die Aktie von Worksport wird derzeit von Analysten als "Gut" bewertet. Dieses Rating basiert auf 1 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen innerhalb der letzten zwölf Monate. Im vergangenen Monat wurden keine Analystenupdates zu Worksport veröffentlicht. Basierend auf der durchschnittlichen Kursprognose der Analysten von 3 USD, hat das Wertpapier ein Aufwärtspotential von 115,83 Prozent, ausgehend vom letzten Schlusskurs von 1,39 USD, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält Worksport also eine "Gut"-Bewertung in dieser Analyse.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Kurs von Worksport derzeit bei 1,39 USD, was einem Abstand von -7,95 Prozent zum gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, dem GD50, entspricht. Dies führt zu einer kurzfristigen Einstufung als "Schlecht". Über die vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 -36,53 Prozent, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Insgesamt wird die Aktie also aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Schlecht" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) misst die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit und ist ein Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Worksport-Aktie liegt bei 77, was auf eine überkaufte Situation hinweist und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Im Vergleich dazu liegt der 7-Tage-RSI bei 62,64, was zu einer neutralen Einstufung führt. Insgesamt resultiert daraus also eine "Schlecht"-Bewertung für Worksport.

Neben harten Faktoren wie Bilanzdaten lassen sich Aktienkurse auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Laut unseren Analysten waren die Kommentare zu Worksport in sozialen Medien überwiegend negativ. Allerdings wurden in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen diskutiert, wodurch die Aktie in dieser Hinsicht als "Neutral" eingestuft wird. Zusammenfassend lässt sich also festhalten, dass Worksport in Bezug auf die Stimmung als "Neutral" betrachtet werden muss.