Worksport Aktie: Es geht auch anders!

Die Aktie der Worksport wurde in den letzten zwölf Monaten von Analysten aus Research-Abteilungen bewertet. Von insgesamt 1 Gut-Einstufung, 0 Neutral-Einstufungen und 0 Schlecht-Einstufungen ergibt sich eine langfristige Einstufung von "Gut". Im letzten Monat gab es keine aktualisierten Bewertungen von Analysten. Das mittlere Kursziel für die Worksport-Aktie liegt bei 3 USD, was einer erwarteten Kursentwicklung von 101,34 Prozent entspricht. Dies führt zu der Gesamteinschätzung "Gut" basierend auf der Analystenbewertung.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, wobei positive Themen an vier Tagen und negative Themen an drei Tagen dominierten. In jüngster Zeit war die Diskussion in Bezug auf das Unternehmen Worksport jedoch überwiegend von negativen Themen geprägt, was zu einer "Neutral"-Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

Die Sentiment- und Buzz-Analyse zeigt eine Verschlechterung des Stimmungsbildes bei Worksport in den letzten vier Wochen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Kommunikationsfrequenz blieb unverändert, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" auf dieser Stufe führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der längerfristige Durchschnitt der Worksport-Aktie bei 2,19 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 1,49 USD liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 1,52 USD, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Worksport auf Basis trendfolgender Indikatoren eine "Neutral"-Bewertung.