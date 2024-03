Worksport Aktie: Darf das wirklich wahr sein?

Der Relative Strength Index (RSI) wird häufig verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. In Bezug auf Worksport beträgt der 7-Tage-RSI aktuell 92,76 Punkte, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist. Entsprechend erhält sie ein "Schlecht"-Rating. Auch der 25-Tage-RSI liegt mit 75,8 Punkten im überkauften Bereich, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien zu Worksport ist insgesamt positiv. In den letzten zwei Wochen standen jedoch überwiegend negative Themen im Fokus der Diskussionen, was zu einer neutralen Gesamteinschätzung führt.

Bei der Betrachtung der Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung zeigt sich, dass die Aktivität rund um die Worksport-Aktie erhöht ist. Dies deutet auf eine starke Diskussionsintensität hin, während die Rate der Stimmungsänderung negativ ist, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Die technische Analyse auf Basis von trendfolgenden Indikatoren zeigt, dass die Worksport-Aktie sowohl im längerfristigen als auch im kurzfristigen Durchschnitt unter den gleitenden Durchschnitten liegt. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" auf Basis dieser Indikatoren.