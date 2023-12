Worksport Aktie: Die Bären zittern!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein bestimmtes Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Dabei werden die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt. Der RSI ist ein häufig eingesetzter Indikator aus der technischen Analyse im Finanzmarkt. Bei Worksport wird der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage sowie der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 75 Punkten, was darauf hinweist, dass die Worksport-Aktie überkauft ist und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI25 liegt bei 48,43, was darauf hinweist, dass Worksport weder überkauft noch überverkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält Worksport daher eine "Schlecht"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Analysten bewerten die Worksport-Aktie derzeit als "Gut", basierend auf 1 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Es liegen keine neuen Analystenupdates zu Worksport vor, aber basierend auf der durchschnittlichen Kursprognose der Analysten (3 USD) hat das Wertpapier ein Aufwärtspotenzial von 117,39 Prozent, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht. Alles in allem erhält Worksport daher eine "Gut"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar verändern, und je nach Diskussionsintensität ergeben sich neue Einschätzungen für Aktien. Bei Worksport wurde langfristig eine starke Aktivität in Bezug auf die Diskussionen gemessen, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist eine Veränderung zum Positiven auf, was zu einem insgesamt "Gut"-Ergebnis für das langfristige Stimmungsbild führt.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den vergangenen Tagen überwiegend positiv in Bezug auf Worksport. Die Diskussion war an fünf Tagen von positiven Themen geprägt, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder überwiegend positive noch negative Diskussionen über das Unternehmen Worksport. Als Resultat wird die Aktie daher mit einem "Gut" bewertet. Zusammenfassend ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.