Workspace Aktie: Das sind gute Nachrichten!

In den letzten zwei Wochen wurde in den sozialen Medien relativ neutral über Workspace Group PLC diskutiert. An einem Tag war das Stimmungsbarometer positiv und es gab keine negativen Diskussionen. An insgesamt zwei Tagen waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. Allerdings sind in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen aufgetaucht, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Basierend auf diesem Stimmungsbild erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung.

Aus der technischen Analyse ergibt sich, dass der Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage für die Workspace Group PLC-Aktie bei 497,77 GBP lag. Der Schlusskurs am letzten Handelstag betrug 564 GBP, was einem Unterschied von +13,31 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "Gut"-Bewertung vergeben. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 539,9 GBP zeigt mit einem Unterschied von +4,46 Prozent eine ähnliche Tendenz. Auf Basis dieser kurzfristigen Analyse erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Zusammenfassend erhält Workspace Group PLC für die einfache Charttechnik eine "Gut"-Bewertung.

Die Analysten haben in den letzten 12 Monaten insgesamt 4 positive, 0 neutrale und 0 negative Empfehlungen für die Workspace Group PLC abgegeben, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für die Aktie liegt bei 717 GBP, was einem potenziellen Anstieg von 27,13 Prozent entspricht. Daher wird auch hier eine "Gut"-Bewertung vergeben.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Workspace Group PLC-Aktie liegt bei 53, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt, da die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis von 43,96 führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Workspace Group PLC.