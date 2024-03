Workspace Aktie: Wie wichtig ist diese Entwicklung?

Die Analyse von Sentiment und Buzz in der Internet-Kommunikation ermöglicht es, starke positive oder negative Ausschläge frühzeitig zu erkennen. In den letzten Wochen hat sich die Stimmung für die Workspace Group PLC jedoch kaum verändert, weshalb die Aktie von uns eine "Neutral"-Bewertung erhält. Die Diskussionsstärke, die die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien misst, zeigte in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität für Workspace Group PLC, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" eingestuft.

In den vergangenen zwölf Monaten erhielt Workspace Group PLC insgesamt 3 Analystenbewertungen, die durchschnittlich als "Gut" eingestuft wurden. Es gab keine Analystenupdates zu Workspace Group PLC im letzten Monat. Basierend auf einer durchschnittlichen Kursprognose von 717 GBP für das Wertpapier ergibt sich ein Aufwärtspotenzial von 44,56 Prozent, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht. In Summe erhält Workspace Group PLC für diesen Abschnitt daher eine "Gut"-Bewertung.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs zeigt, dass die Workspace Group PLC derzeit als "Neutral" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes verläuft bei 508,85 GBP, während der Kurs der Aktie bei 496 GBP liegt, was einer Abweichung von -2,53 Prozent entspricht und somit als "Neutral" eingestuft wird. Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage liegt bei 508,3 GBP, was einer Abweichung von -2,42 Prozent entspricht und die Aktie somit ebenfalls als "Neutral"-Wert kennzeichnet. Insgesamt ergibt sich daraus das Rating "Neutral".

Der Relative Strength-Index gibt ebenfalls ein "Neutral"-Rating für die Aktie der Workspace Group PLC aus. Der RSI7 liegt bei 51,21 und der RSI25 bei 50,16, was beide zu einer "Neutral"-Empfehlung führt. Insgesamt ergibt sich somit ein "Neutral"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators.