Workspace Aktie: Was ist hier nur passiert?

Die Workspace Group PLC-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 499,41 GBP verzeichnet, was einer Abweichung von +8,43 Prozent vom letzten Schlusskurs von 541,5 GBP entspricht. Dies wird charttechnisch als "Gut" eingestuft. Betrachtet man den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so liegt dieser bei 545,91 GBP und der letzte Schlusskurs weicht nur um -0,81 Prozent ab, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigte in den letzten Tagen eine grundsätzlich neutrale Einstellung der Marktteilnehmer gegenüber der Workspace Group PLC. Es gab überwiegend positive Themen, jedoch keine negativen Diskussionen. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils positiv. Daher erhält die Stimmungsanalyse eine "Gut"-Einschätzung für die Workspace Group PLC.

In Bezug auf die Diskussionsintensität und die Veränderung der Stimmung wird der Workspace Group PLC eine mittlere Aktivität zugeordnet, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis zeigt an, dass die Workspace Group PLC überkauft ist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI führt. Der 25-Tage-RSI hingegen zeigt weder überkauft noch überverkauft an und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält die Workspace Group PLC somit ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.