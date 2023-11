Workspace Aktie: Unfassbar! Sensationelle Entwicklung!

In den letzten zwölf Monaten haben insgesamt 4 Analystenbewertungen für die Workspace Group PLC-Aktie stattgefunden. Davon waren 4 Bewertungen "Gut", 0 "Neutral" und 0 "Schlecht". Daher ergibt sich ein Gesamtrating von "Gut" für die Workspace Group PLC-Aktie. Es liegen keine neuen Analystenupdates zu Workspace Group PLC vor. Die durchschnittliche Kurszielbewertung der Analysten beträgt 717 GBP, was einem Aufwärtspotential von 32,53 Prozent entspricht, basierend auf dem letzten Schlusskurs von 541 GBP. Dies führt zu einer "Gut"-Empfehlung für die Aktie.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass es im vergangenen Monat keine signifikante Veränderung in der Stimmungslage der Anleger gab. Daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. Die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen war auch nicht signifikant höher oder niedriger als üblich, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating für die Workspace Group PLC-Aktie führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Workspace Group PLC liegt bei 83,56, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der RSI25, basierend auf einem Zeitraum von 25 Tagen, beträgt 38,11 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamteinschätzung von "Schlecht" für die technische Analyse.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 492 GBP lag, während der aktuelle Kurs bei 541 GBP liegt, was eine Abweichung von +9,96 Prozent ergibt. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt mit 510,65 GBP über dem letzten Schlusskurs, was zu einem weiteren "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Workspace Group PLC also eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.