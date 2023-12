Workspace Aktie: Jetzt ist alles möglich

Die Workspace Group PLC-Aktie erhält laut Analysten eine "Gut"-Einschätzung. Von insgesamt vier Bewertungen waren alle "Gut", keine "Neutral" und keine "Schlecht". Auch das Kursziel der Analysten ist interessant, da sie die Aktie bei 717 GBP sehen, was einer erwarteten Performance von 36,96 Prozent entspricht. Dies führt insgesamt zu einer positiven Bewertung der Aktie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es keine klare Veränderung, sodass die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Die Intensität der Diskussionen über die Aktie war im normalen Bereich, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien und zeigt, dass in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv über die Workspace Group PLC diskutiert wurde. Dies führte zu einer "Gut"-Einschätzung des Anleger-Sentiments für die Aktie.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Aktie der Workspace Group PLC als Neutral-Titel eingestuft wird, mit einem RSI7-Wert von 63,86 und einem RSI25-Wert von 54,96.

Insgesamt erhält die Aktie also eine positive "Gut"-Bewertung von Analysten, ein "Neutral"-Sentiment in den sozialen Medien und eine "Gut"-Einschätzung basierend auf dem Anleger-Sentiment. Der Relative Strength-Index bestätigt diese Einschätzung mit einer Neutral-Stufe.