Workspace Aktie: Dass es tatsächlich NOCH besser werden könnte …

Im zurückliegenden Jahr haben Analysten die Workspace Group PLC 4-mal mit "Gut" bewertet, während sie keine neutralen oder schlechten Bewertungen abgegeben haben. Langfristig erhält der Titel somit das Rating "Gut" von institutioneller Seite aus. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, jedoch erwarten die Experten auf Basis des aktuellen Kurses von 532 GBP eine Entwicklung von 34,77 Prozent, was ein mittleres Kursziel von 717 GBP ergibt. Diese positive Entwicklung führt zu einer Gesamtbewertung von "Gut" durch institutionelle Analysten.

In der technischen Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Workspace Group PLC mittlerweile auf 492,79 GBP, während die Aktie selbst einen Kurs von 532 GBP erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +7,96 Prozent, was einer Bewertung von "Gut" entspricht. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 514,81 GBP, was einen Abstand von +3,34 Prozent zur Aktie bedeutet und somit zu einer Einschätzung von "Neutral" führt. Insgesamt erhält die Aktie somit die Gesamtnote "Gut" in der technischen Analyse.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv gegenüber der Workspace Group PLC. Auch die thematisierten Themen rund um den Wert waren überwiegend positiv. Aufgrund dieser positiven Anleger-Stimmung erhält die Aktie insgesamt eine Einstufung von "Gut".

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Aktie der Workspace Group PLC als Neutral-Titel einzustufen. Der RSI7 beträgt 59 und der RSI25 liegt bei 55,96, was zu einer Gesamteinstufung von "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators führt.