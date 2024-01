Workiva Aktie: Wie schlimm ist es wirklich?

Der Relative-Stärke-Index (auch Relative Strength Index, abgekürzt RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten demzufolge kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für die Analyse ziehen wir den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Workiva heran. Der RSI7 liegt aktuell bei 95,9 Punkten, was darauf hindeutet, dass Workiva überkauft ist und dem Wertpapier eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI verleiht. Der 25-Tage-RSI liegt bei 54,32, was bedeutet, dass Workiva hier weder überkauft noch -verkauft ist, und das Wertpapier demzufolge als "Neutral" eingestuft wird. Zusammen ergibt sich für das Workiva-Wertpapier damit ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.

Ebenso wichtig wie die technische Analyse ist das Sentiment und Buzz rund um Aktien. Neben den Analysen aus Bankhäusern spielt auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet eine Rolle. Die Aktie von Workiva wurde auf diese beiden Faktoren hin untersucht. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigte dabei eine mittlere Aktivität, woraus sich unserer Meinung nach eine "Neutral"-Bewertung ergibt. Die Rate der Stimmungsänderung für Workiva weist eine Veränderung zum Negativen auf, was einem "Schlecht"-Rating entspricht. Somit erhält die Aktie von Workiva bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Schlecht".

Geht es nach der langfristigen Meinung von Analysten, dann wird die Workiva-Aktie die Einschätzung "Gut" erhalten. Insgesamt liegen folgende Bewertungen vor: 3 Gut, 0 Neutral, 0 Schlecht. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Workiva vor. Das Kursziel der Analysten für die Bewertung der Aktie wird bei 105,33 USD angesiedelt. Damit würde die Aktie künftig eine Performance von 13,63 Prozent erzielen, was zu einer Einstufung als "Gut" führt. Für die gesamte Analysteneinschätzung wird insgesamt das Rating "Gut" vergeben.

Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Workiva wurde in den letzten zwei Wochen besonders negativ diskutiert. An fünf Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an sieben Tagen die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen ein, zwei Tagen sind es ebenfalls vor allem negative Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Schlecht"-Einschätzung und erhält auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung.