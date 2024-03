Workiva Aktie: Kommt jetzt der Hammer?

Die Analyse des Sentiments und Buzz in der Internet-Kommunikation ermöglicht es, starke positive oder negative Ausschläge frühzeitig zu erkennen. In den vergangenen Wochen hat sich die Stimmung für Workiva jedoch kaum verändert, weshalb die Aktie von einer "Neutral"-Bewertung profitiert. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung für Workiva führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien, die in den letzten zwei Wochen besonders negativ über Workiva waren. Während an fünf Tagen positive Themen überwogen, war an sieben Tagen die negative Kommunikation prägend. Aktuell konzentrieren sich die Anleger jedoch vor allem auf positive Themen, was zu einer "Neutral"-Einschätzung für die Aktie führt.

Die Analysteneinschätzung zeigt, dass in den letzten 12 Monaten die Einschätzung für Workiva hauptsächlich "Gut" war, was dem Titel insgesamt ein "Gut"-Rating von institutioneller Seite einbringt. Obwohl es im letzten Monat keine Analystenupdates gab, erwarten die Analysten eine positive Kursentwicklung von 43,66 Prozent mit einem mittleren Kursziel von 120 USD, was sich ebenfalls als eine "Gut"-Einschätzung zeigt.

In der technischen Analyse wird deutlich, dass die 200-Tage-Linie der Workiva bei 97,21 USD liegt, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Ebenso ist das Verhältnis zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage mit einem Abstand von -7,17 Prozent als "Schlecht"-Signal zu bewerten. Insgesamt ergibt sich also auf Basis der technischen Analyse ein "Schlecht"-Befund für die Aktie von Workiva.