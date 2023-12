Workiva Aktie: Es fehlt nicht mehr viel!

Workiva, ein Unternehmen in der Software-Branche, hat kürzlich eine Dividendenrendite von 0% ausgeschüttet, was 2,29 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dieser niedrigere Ertrag hat zu einer Einstufung als "Schlecht" geführt.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) hat die Workiva-Aktie in den letzten 7 Tagen einen Wert von 15 erreicht, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist und somit eine "Gut"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der RSI-Wert auf 25-Tage-Basis bei 30,21, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher ein "Gut"-Rating für Workiva nach der RSI-Bewertung.

In den letzten 12 Monaten hat Workiva eine Performance von 22,01 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien aus der Software-Branche im Durchschnitt nur um 6,21 Prozent gestiegen sind. Dies führt zu einer Outperformance von +15,8 Prozent im Branchenvergleich und einem "Gut"-Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass Workiva derzeit über dem gleitenden Durchschnittskurs liegt, was zu einer Einstufung als "Gut" führt. Sowohl der GD200 als auch der GD50 deuten darauf hin, dass die Aktie in diesem Zeitraum als "Gut"-Wert eingestuft wird.

Insgesamt ergibt sich daher ein positives Bild von Workiva, sowohl in Bezug auf die Dividendenrendite, den Relative Strength Index, den Branchenvergleich des Aktienkurses und die technische Analyse.