Workiva Aktie: Diese Infos sollten Sie kennen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Er setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation. Der RSI der letzten 7 Tage für die Workiva-Aktie beträgt aktuell 94, was darauf hinweist, dass das Wertpapier überkauft ist und somit ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage ergänzt die Analyse um eine längerfristigere Betrachtung und zeigt, dass Workiva auf dieser Basis weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Schlecht"-Rating für Workiva.

In den letzten zwölf Monaten wurden für Workiva 3 positive, 0 neutrale und 0 negative Einschätzungen von Analysten abgegeben, was im Schnitt einem "Gut"-Rating entspricht. Das durchschnittliche Kursziel basierend auf den Analystenmeinungen liegt bei 105,33 USD, was eine mögliche Steigerung von 12,98 Prozent vom letzten Schlusskurs (93,23 USD) bedeutet. Aus Sicht der Analysten erhält die Workiva-Aktie somit insgesamt eine "Gut"-Empfehlung.

Im Branchenvergleich hat Workiva in den letzten 12 Monaten eine Performance von 22,01 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien aus der "Software"-Branche im Durchschnitt um 10,65 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +11,36 Prozent im Branchenvergleich für Workiva. Im "Informationstechnologie"-Sektor lag die Rendite bei 9,09 Prozent, wobei Workiva um 12,92 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar drehen, und je nach Diskussionsintensität und Stimmungsänderung ergeben sich neue Einschätzungen für Aktien. In Bezug auf die Diskussionintensität wurde für Workiva eine mittlere Aktivität gemessen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte eine negative Veränderung, wodurch das langfristige Stimmungsbild zum Gesamtergebnis "Schlecht" führt.