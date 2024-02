Workiva Aktie: Dies ist jetzt besonders wichtig

Die Aktie von Workiva wird von Analysten derzeit als "Gut" bewertet. Diese Einschätzung basiert auf 3 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen, die in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu Workiva vor. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 105,33 USD, was einem Aufwärtspotenzial von 12,3 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Gut" für das Wertpapier.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Workiva-Aktie der letzten 200 Handelstage bei 98,4 USD lag, während der aktuelle Kurs bei 93,8 USD liegt, was einer Abweichung von -4,67 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (96,08 USD) liegt nahe dem letzten Schlusskurs (-2,37 Prozent), was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Der Relative Strength-Index ergibt für die Workiva-Aktie einen Wert von 42,83 für RSI7 und 51 für RSI25. Beide Werte führen zu einer "Neutral"-Empfehlung auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Im Branchenvergleich erzielte Workiva in den letzten 12 Monaten eine Performance von 8,07 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Software"-Branche im Durchschnitt um -3,59 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +11,66 Prozent im Branchenvergleich. Im Vergleich zum "Informationstechnologie"-Sektor lag die Rendite von Workiva 567,12 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie führt.