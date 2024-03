Workhorse Aktie: Das wars mit den guten Zeiten!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse genutzt, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Workhorse wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis herangezogen. Der RSI7 liegt aktuell bei 70,33 Punkten, was darauf hinweist, dass Workhorse überkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der RSI25 liegt bei 47,03, was bedeutet, dass Workhorse weder überkauft noch überverkauft ist. Das Wertpapier wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält Workhorse in diesem Bereich somit ein "Schlecht"-Rating.

Die Dividendenrendite für Workhorse beträgt bezogen auf das Kursniveau 0 Prozent und liegt nur leicht unter dem Mittelwert (0) für diese Aktie. Unsere Analysten bewerten die Dividendenpolitik daher als "Neutral".

Im Vergleich zu Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" hat Workhorse im vergangenen Jahr eine Rendite von -86,14 Prozent erzielt, was 82,15 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Automatische Komponenten" beträgt -17,78 Prozent, und Workhorse liegt aktuell 68,36 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend negativ gegenüber Workhorse eingestellt waren. Es gab mehr negative als positive Tage, und die neuesten Nachrichten über das Unternehmen sind vornehmlich neutral. Basierend auf unserer Stimmungsanalyse erhält Workhorse daher eine "Schlecht"-Einschätzung. Insgesamt wird die Anlegerstimmung für Workhorse als "Schlecht" bewertet.