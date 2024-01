Workhorse Aktie: Das gibt’s ja gar nicht!

Die Stimmung und das Interesse der Anleger an der Workhorse-Aktie haben sich in den letzten Wochen deutlich verändert. Die Stimmungslage der Anleger hat sich eingetrübt, was zu einer schlechten Bewertung führt. Auch die Diskussionsintensität über das Unternehmen hat sich nicht wesentlich verändert, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Aktie deutlich unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage zeigt eine negative Abweichung. Daher erhält die Workhorse-Aktie eine schlechte Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer neutralen Bewertung führt. Der RSI auf 25-Tage-Basis zeigt das gleiche Bild. Somit erhält die Workhorse-Aktie auch in diesem Punkt eine neutrale Bewertung.

Die Anleger in den sozialen Medien haben in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv über die Workhorse-Aktie gesprochen. Auch in den letzten Tagen wurden hauptsächlich positive Themen rund um den Wert angesprochen. Daher wird die Anleger-Stimmung insgesamt positiv bewertet.

Insgesamt erhält die Workhorse-Aktie aufgrund der schlechten Stimmungslage und der technischen Analyse eine schlechte Bewertung, während die Anleger-Stimmung positiv ausfällt.