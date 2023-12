Workhorse Aktie: Was ist jetzt zu tun!

Der Aktienkurs von Workhorse, einem Unternehmen aus der "Automatische Komponenten"-Branche, hat in den letzten 12 Monaten eine schlechte Performance von -84,32 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der Branche im Durchschnitt um 27,02 Prozent gestiegen. Das bedeutet eine deutliche Underperformance von -111,34 Prozent für Workhorse im Vergleich zur Branche. Auch im Vergleich zum Durchschnitt des "Zyklische Konsumgüter"-Sektors, der eine Rendite von 2,04 Prozent hatte, liegt Workhorse mit 86,36 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält das Unternehmen ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Workhorse liegt derzeit bei 0. Im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen aus der Branche "Automatische Komponenten" ergibt sich eine negative Differenz von -7611,84 Prozent. Daher erhält Workhorse von Analysten eine "Schlecht"-Bewertung für seine Dividendenpolitik.

Der Relative Strength-Index (RSI) wird verwendet, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI von Workhorse beträgt 62,88, was eine Bewertung als "Neutral" ergibt. Bezieht man sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen (RSI25), liegt der Wert bei 64,2 und führt ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral". Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Bewertung für Workhorse.

Die Stimmung für Workhorse hat sich in den letzten Wochen kaum verändert, daher erhält das Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt jedoch eine erhöhte Aktivität in den letzten vier Wochen, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer hinweist. Hierfür erhält Workhorse eine "Gut"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem "Gut" bewertet.