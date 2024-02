Workhorse Aktie: Unfassbar! Sensationelle Entwicklung!

Der Aktienkurs von Workhorse verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -86,14 Prozent. Im Vergleich dazu fielen ähnliche Aktien aus der "Automatische Komponenten"-Branche im Durchschnitt um -14,52 Prozent, was einer Underperformance von -71,62 Prozent für Workhorse entspricht. Im "Zyklische Konsumgüter"-Sektor lag die durchschnittliche Rendite bei -9,27 Prozent, wobei Workhorse um 76,86 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt diese Unterperformance zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Diskussionen über Workhorse in den sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. In den letzten beiden Wochen überwiegen die positiven Meinungen, während in den letzten Tagen hauptsächlich neutrale Themen diskutiert wurden. Unsere Redaktion ist daher der Meinung, dass das Unternehmen als "Gut" einzustufen ist.

Mit einer Dividendenrendite von 0 Prozent liegt Workhorse 3804,82 Prozent unter dem Branchendurchschnitt, was die Aktie aus heutiger Sicht zu einem unrentablen Investment macht. Daher erhält sie von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung.

In der technischen Analyse wird für Aktien auch das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen im Zeitablauf betrachtet und im Relative Strength-Index (RSI) für einen Zeitraum von 7 Tagen aufgezeichnet. Der aktuelle Wert von 26,42 zeigt, dass Workhorse überverkauft ist, was zu einer Einstufung von "Gut" führt. Bei einer Betrachtung über 25 Tage ergibt sich jedoch ein Wert von 54, was darauf hindeutet, dass der Titel weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird und somit neutral eingestuft wird. Insgesamt führt dies zu einer Gesamteinstufung des RSI von "Gut".