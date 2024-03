Workhorse Aktie: Nichts mehr zu lachen!

In den letzten 12 Monaten haben Analysten Workhorse einmal mit "Gut", keinmal mit "Neutral" und keinmal mit "Schlecht" bewertet. Langfristig erhält der Titel somit von institutioneller Seite aus das Rating "Gut". Im letzten Monat gab es keine Analystenupdates zu Workhorse. Die Analysten erwarten eine Entwicklung von 986,96 Prozent und ein mittleres Kursziel von 3 USD, basierend auf dem aktuellen Kurs von 0.276 USD. Diese Entwicklung wird als positiv bewertet. Insgesamt ergibt sich für die Bewertung durch institutionelle Analysten die Einschätzung "Gut".

Im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Automatische Komponenten) wird Workhorse als überbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) beträgt 73,42, was einem Abstand von 228 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 22,37 entspricht. Auf fundamentaler Basis ergibt sich daher eine "Schlecht"-Empfehlung.

In den letzten 12 Monaten erzielte Workhorse eine Performance von -86,14 Prozent. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Automatische Komponenten"-Branche im Durchschnitt um -17,75 Prozent gefallen, was eine Underperformance von -68,39 Prozent bedeutet. Auch im Vergleich zum "Zyklische Konsumgüter"-Sektor lag die Rendite von Workhorse mit -6,02 Prozent unter dem Durchschnittswert. Diese Unterperformance führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Dividendenrendite von Workhorse liegt bei 0 %, was einen geringeren Ertrag von 3,69 Prozentpunkten im Vergleich zum Branchendurchschnitt bedeutet. Daher wird die Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht" bewertet.