Workhorse Aktie: Kommen hier irgendwann auch wieder bessere Zeiten?

Workhorse-Aktie erhält "Schlecht"-Bewertung in der Dividendenkategorie

Die Workhorse Group Inc. hat derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 3830.27% deutlich niedriger liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie. Im Bereich der technischen Analyse zeigt der Relative Strength Index (RSI) der Workhorse-Aktie einen neutralen Wert von 32,65 für einen Zeitraum von 7 Tagen und 50,53 für einen Zeitraum von 25 Tagen. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Neutral".

Analystenbewertung und Kursziel

In den letzten zwölf Monaten erhielt die Workhorse-Aktie insgesamt 1 Bewertung von Analysten, wovon 1 als "Gut" eingestuft wurde. Keine Bewertungen wurden als "Neutral" oder "Schlecht" bewertet. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beträgt 3 USD, was einem Aufwärtspotenzial von 695,76 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Bewertungen erhält die Workhorse-Aktie eine "Gut"-Empfehlung.

Fundamentalanalyse und Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Workhorse-Aktie beträgt 73,42, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 20,86 als überbewertet angesehen wird. Dies führt zu einer "Schlecht"-Empfehlung in der fundamentalen Analyse.

Insgesamt erhält die Workhorse-Aktie aufgrund der Dividendenrendite, des RSI, der Analystenbewertungen und des KGV unterschiedliche Bewertungen, wobei die Mehrheit der Bewertungen neutral bis schlecht ausfällt. Anleger sollten diese Informationen bei ihrer Entscheidungsfindung berücksichtigen.