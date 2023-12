Workhorse Aktie: Einfach nur noch schlecht!

Die technische Analyse von Workhorse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Aktie bei 0,38 USD liegt, was einem Abstand von -54,76 Prozent vom GD200 (0,84 USD) entspricht. Dies deutet auf ein "Schlecht"-Signal hin. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 0,41 USD, was einem Abstand von -7,32 Prozent entspricht und ebenfalls ein "Schlecht"-Signal darstellt. Zusammenfassend wird der Kurs der Workhorse-Aktie als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen betrachtet wird.

In Bezug auf Dividendenrenditen liegt die Aktie von Workhorse mit 0 % unter dem Durchschnitt der Branche Automatische Komponenten, was einem geringeren Ertrag in Höhe von 3830,3 Prozentpunkten entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Workhorse liegt bei 65,91 Punkten, was auf eine "Neutral"-Einstufung hinweist. Der 25-Tage-RSI zeigt ebenfalls einen "Neutral"-Wert von 53,5.

Fundamental betrachtet ist Workhorse im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Automatische Komponenten) überbewertet, mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 73,42. Dies bedeutet einen Abstand von 246 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 21,22 und führt zu einer "Schlecht"-Empfehlung auf fundamentaler Basis.