Workhorse Aktie: Bitte nicht vergessen!

Der Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse eines Unternehmens. Im Fall von Workhorse liegt der Wert bei 73,42, was deutlich höher ist als der Branchendurchschnitt von 20,86. Dies entspricht einer Überbewertung von 252 Prozent, weshalb der Titel als "Schlecht"-Empfehlung eingestuft wird.

Die Stimmung in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils negativ. Positive Diskussionen dominierten an sechs Tagen, während an sieben Tagen negative Kommunikation überwog. Zudem wurde verstärkt negativ über das Unternehmen Workhorse gesprochen. Deshalb wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Im vergangenen Jahr wurde die Workhorse-Aktie von insgesamt einem Analysten bewertet, wobei diese Einschätzung als "Gut" eingestuft wurde. Insgesamt ergibt sich also ein "Gut"-Rating für die Workhorse-Aktie. Aktuell liegt kein neues Analystenupdate vor, und das durchschnittliche Kursziel beträgt 3 USD. Dies ergibt ein Aufwärtspotential von 695,76 Prozent, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Workhorse-Aktie bei 0,79 USD liegt, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der Aktienkurs selbst liegt bei 0,377 USD, was einem Abstand von -52,28 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 0,39 USD, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt ergibt sich also eine "Neutral"-Bewertung auf Basis der technischen Analyse.