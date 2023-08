Workday: Potenzial von +4,54% - Kursziel 215,79 EUR

Workday hat gestern am Finanzmarkt eine positive Entwicklung hingelegt und um +0,16% zugelegt. In den letzten fünf Handelstagen summiert sich das Ergebnis allerdings auf einen Verlust von -1,62%. Die Stimmung am Markt ist aktuell pessimistisch.

Das mittelfristige Kursziel für die Aktie liegt derzeit bei 215,79 EUR. Im Durchschnitt sind die Bankanalysten der Meinung, dass ein Kurspotenzial in Höhe von +4,54% vorhanden ist. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung nach dem schwachen Trend der vergangenen Tage.

Für Workday sprechen sich aktuell 16 Analysten als starke Kaufempfehlung aus und weitere zwölf vergeben das Rating “Kauf”. Elf Experten empfehlen “Halten” und nur einer rät zum sofortigen Verkauf.

Der Anteil der noch optimistischen Analysten liegt bei rund +70%. Das bewährte Guru-Rating bleibt...