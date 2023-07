Workday: Potenzial von +2,67% zum Kursziel bei 207,68 EUR

Die Workday-Aktie wurde laut Analysten bisher nicht angemessen bewertet. Wenn die Bankanalysten Recht behalten, bietet sie ein mittelfristiges Kurspotenzial in Höhe von +2,67% mit einem Kursziel bei 207,68 EUR.

• Workday legte am 21.07.2023 um +1,23% zu

• Guru-Rating bleibt unverändert bei 4,05

• Empfehlung “starker Kauf” von der Mehrheit der Analysten

Gestern verzeichnete Workday eine positive Entwicklung am Finanzmarkt mit einem Anstieg um +1,23%. Allerdings summierten sich in den letzten fünf Handelstagen – und damit einer ganzen Woche – Ergebnisse auf -1,40%, was einen relativ pessimistischen Markt signalisiert.

Obwohl einige Analysten das Gegenteil erwarteten haben die meisten Experten eine positive Stimmung bezüglich des Unternehmens. Der Durchschnittskonsens unter den Bankanalysten zeigt das potentielle Wachstum an...