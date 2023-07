Workday: Potenzial von +2,67%

Die Aktie des amerikanischen Softwareunternehmens Workday hat in den vergangenen fünf Handelstagen eine negative Kursentwicklung von -1,40% verzeichnet. Gestern konnte das Unternehmen jedoch an der Börse ein Plus von +1,23% verbuchen.

Das mittelfristige Kursziel für Workday liegt bei 207,68 EUR und damit um +2,67% über dem aktuellen Kursniveau. Von insgesamt 16 Analysten wird die Aktie als starker Kauf empfohlen. Optimistisch sind ebenfalls zwölf Experten eingestellt und bewerten die Aktie mit “Kauf”. Elf weitere Experten haben sich neutral positioniert und empfehlen ein “halten” der Aktie.

Eine Verkaufsempfehlung wird lediglich von einem Analysten ausgesprochen. Das Guru-Rating bleibt unverändert auf einem Niveau von 4,05.

Insgesamt zeigen sich rund 70 % der Analysten optimistisch gestimmt hinsichtlich der weiteren...