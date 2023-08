Workday: Kursziel von 214,28 EUR im Visier

Die Aktie des US-amerikanischen Softwareherstellers Workday bleibt nach Ansicht der meisten Bankanalysten unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 214,28 EUR und verspricht Anlegern ein Potenzial von +3,59%.

• Workday: Verluste zum Wochenstart bei -0,62%

• Mittelfristiges Kursziel von 214,28 EUR für die Aktie

• Mehrheit der Analysten empfiehlt Kauf oder Halten

Am Montag gab es erneut Verluste zu verzeichnen. Der Wochenauftakt brachte einen Rückgang um -0,62%. Insgesamt sank die Aktie damit in den vergangenen fünf Handelstagen um -3,04%. Die Stimmung am Markt ist entsprechend pessimistisch.

Allerdings sind sich die meisten Analysten einig: Die aktuelle Bewertung spiegelt nicht das wahre Potenzial wider. So halten 16 Experten die Workday-Aktie für einen “starken Kauf”, während weitere zwölf Empfehlungen mit...