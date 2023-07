Workday: Kursziel von 205,87 EUR laut Analysten

Die Aktie von Workday hat gestern an der Börse um +0,27% zugelegt und damit eine positive Kursentwicklung in den letzten fünf Handelstagen mit einem Plus von +4,18% verzeichnet. Laut Bankanalysten ist das mittelfristige Kursziel der Workday-Aktie bei 205,87 EUR und bietet somit ein Potenzial von +0,92%. Von 16 Analysten wird die Aktie als starker Kauf gesehen und weitere zwölf geben ein positives Anlagevotum ab. Elf Experten haben sich neutral positioniert und nur einer empfiehlt einen Verkauf.

• Workday legt um +0,27% zu

• Mittelfristiges Kursziel der Aktie bei 205,87 EUR

• Positive Einschätzung durch Guru-Rating bleibt gleich beim Wert von 4,05

Analysten sind optimistisch für die Zukunft des Unternehmens. Das bewährte Trend-Indikator „Guru-Rating“ liegt weiterhin unverändert bei einem Wert von 4,05.