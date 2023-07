Workday: Kursziel von 194,80 EUR prognostiziert

Die Aktie von Workday hat in den letzten fünf Handelstagen eine negative Performance von -3,74% aufgewiesen. Gestern fiel der Kurs um weitere -0,85%. Der Markt zeigt sich daher momentan pessimistisch.

Trotzdem setzt die Mehrheit der Analysten weiterhin auf einen Kauf. So haben 16 Experten ein starkes Kauf-Rating vergeben und acht bewerten die Aktie als kaufenswert aber nicht euphorisch. Nur eine Person rät zum Verkauf.

Das durchschnittliche Kursziel für Workday liegt bei 194,80 EUR, was einem möglichen Abschwung von -2,50% entspricht. In Anbetracht des aktuellen schwachen Trends am Markt teilen jedoch nicht alle Bankanalysten diese Ansicht.

GuruRating steht aktuell bei 3,97 nach zuvor ebenfalls 3,97.

*Am 07.07.2023 lag das Minus bei -0.85%.