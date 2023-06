Workday: Kursziel liegt bei 197,17 EUR

Am gestrigen Tag hat die Aktie von Workday an der Börse einen leichten Rückgang von -0,05% verzeichnet. In den vergangenen fünf Handelstagen gab es einen Gesamtrückgang von -4,26%. Dies lässt darauf schließen, dass derzeit eine pessimistische Stimmung am Markt herrscht.

Allerdings sind Analysten der Meinung, dass die Aktie nicht richtig bewertet ist und das echte Kursziel bei 197,17 EUR liegt. Wenn diese Vorhersage eintrifft, bietet sich für Investoren ein Potenzial von +3,72%.

Von insgesamt 16 Analysten werden aktuell allein 61,54% als optimistisch eingestuft. Acht weitere Experten sehen die Workday-Aktie noch immer positiv und empfehlen den Kauf.

Das Guru-Rating bleibt stabil bei 3,97.