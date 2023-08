Workday: Kursziel 219,95 EUR - Potenzial von +5,27%

Am gestrigen Handelstag verbuchte die Aktie von Workday einen Anstieg um +0,08%. In den vergangenen fünf Tagen ergibt sich jedoch ein Rückgang von -1,30%, was auf eine aktuelle pessimistische Marktlage hindeutet.

Dennoch sehen Bankanalysten das wahre Potenzial der Aktie bei einem mittelfristigen Kursziel von 219,95 EUR. Dies entspricht einer Aufwärtschance von +5,27% im Vergleich zum aktuellen Kursniveau.

Von insgesamt 41 Experten setzen sich 17 für einen starken Kauf und weitere zwölf für einen Kauf ein. Elf Analysten empfehlen die Haltung der Aktie während nur eine Person rät dazu zu verkaufen.

Das Guru-Rating bleibt mit einem Wert von 4,07 unverändert positiv.