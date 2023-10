Workday: Kurspotenzial von 9,38%

Die Aktie von Workday hat in den letzten fünf Handelstagen ein Plus von 4,53% verzeichnet. Am gestrigen Tag konnte die Aktie um weitere 0,51% zulegen. Die Bankanalysten sehen das wahre Potenzial der Aktie noch lange nicht ausgeschöpft und haben das mittelfristige Kursziel auf 226,92 EUR festgesetzt.

• Workday: Am 10.10.2023 mit +0,51%

• Das Kursziel von Workday liegt bei 226,92 EUR

• Guru-Rating von Workday bleibt unverändert bei 4,07

Mit einem aktuellen Kurspotenzial von +9,38% bieten sich für Investoren gute Chancen auf Wertzuwachs. Insgesamt sind aktuell rund zwei Drittel aller Analysten positiv gestimmt und empfehlen die Aktie zum Kauf.

Das bewährte Trend-Indikator “Guru-Rating” zeigt ebenfalls eine positive Tendenz an und bleibt unverändert bei einer Bewertung von 4,07.

