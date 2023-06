Workday: Bankanalysten prognostizieren Kursziel von 193,76 EUR

Die Aktie von Workday hat in den vergangenen fünf Handelstagen ein Plus von +6,08% erzielt, aber gestern eine Kursentwicklung von -0,85% hingelegt. Insgesamt ist der Markt aktuell relativ optimistisch gestimmt. Doch was sagen die Analysten dazu?

Im Durchschnitt sehen 16 Analysten die Aktie als starken Kauf an, während acht weitere sie lediglich als Kauf empfehlen. Weitgehend neutral stehen 14 Experten hinter dem Unternehmen und bewerten es mit “halten”. Lediglich einer oder mehrere Experte(n) schlagen vor, dass Anleger sich besser sofort trennen sollten.

Das mittelfristige Kursziel des Unternehmens liegt bei 193,76 EUR – das entspricht einem potentiellen Rückgang um -4,68%. Obwohl nicht alle Analysten diese Prognose teilen (insgesamt sind aber immerhin gut zwei Drittel weiterhin optimistisch), gibt es gute Gründe dafür: So...