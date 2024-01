Workday-Anleger machen nicht mehr mit!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als "überverkauft" angesehen, während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" gilt. Ein Wert dazwischen wird als neutral betrachtet. Der RSI von Workday liegt bei 32,82 und wird daher als "neutral" eingestuft. Der RSI25, basierend auf einem Zeitraum von 25 Tagen, steht bei 38,37 und deutet ebenfalls auf eine "neutral"-Einschätzung hin. Zusammenfassend ergibt sich daher eine Gesamteinschätzung von "Neutral".

Bei der Betrachtung von Aktienkursen spielen nicht nur harte Faktoren wie Bilanzdaten eine Rolle, sondern auch weiche Faktoren wie die Stimmung. Analysten haben Workday auf sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die überwiegende Mehrheit der Kommentare positiv war. In den letzten zwei Tagen wurden jedoch hauptsächlich negative Themen im Zusammenhang mit Workday in den sozialen Medien diskutiert. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "neutral" eingestuft. Die Analyse von Handelssignalen ergab ebenfalls eine "Schlecht" Bewertung aufgrund von zwei konkret berechneten Signalen.

Im Branchenvergleich hat die Aktie von Workday im vergangenen Jahr eine Rendite von 55,63 Prozent erzielt, was 48,2 Prozent über dem Durchschnitt der "Informationstechnologie"-Branche liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Software" beträgt 4,69 Prozent, und Workday liegt derzeit 50,94 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

Das Sentiment und der Buzz im Internet können die Stimmung für Aktien verstärken oder sogar verändern. Bei Workday wurde eine unterdurchschnittliche Aktivität in Bezug auf die Diskussionen gemessen, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist ebenfalls eine negative Veränderung auf, wodurch das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "Schlecht" eingestuft wird.