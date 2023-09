Workday: Analysten sehen noch Potenzial bei Aktie

Die Kursentwicklung der Workday-Aktie am Finanzmarkt ist momentan neutral. Gestern legte die Aktie um 0,06% zu und in den vergangenen fünf Tagen ergibt sich ein Plus von insgesamt 0,86%. Die Analysten sind jedoch optimistisch bezüglich des mittelfristigen Kursziels.

Das aktuelle Kursziel liegt bei 223,69 EUR und würde damit eine Rendite von -4,48% ermöglichen. Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 4,07. Von insgesamt 41 Bankanalysten bewerten 17 die Aktie als starken Kauf und weitere zwölf empfehlen einen Kauf.

Elf Experten setzen ein “halten”-Rating für Workday fest; nur einer rät zum Verkauf. Somit sind insgesamt +70,73% aller Analysten nach wie vor optimistisch gestimmt bezüglich der zukünftigen Entwicklung der Aktie.

Unabhängig davon sollten Investoren beachten, dass es keine Garantien gibt hinsichtlich der...