Workday: Analysten sehen großes Potenzial - Kursziel bei 209,66 EUR

Die Aktie von Workday überzeugt die Bankanalysten: Das mittelfristige Kursziel liegt aktuell bei 209,66 EUR. Dies würde für Investoren eine Rendite in Höhe von -3,02% eröffnen. Die vergangenen fünf Handelstage zeigen einen positiven Trend und auch gestern konnte das Unternehmen mit einem Plus von +0,48% punkten. Insgesamt scheint der Markt also relativ optimistisch zu sein.

Aktuell empfehlen 16 Analysten den Kauf der Aktie und weitere 12 Experten teilen diese Einschätzung zumindest teilweise (“Kauf”). Nur wenige sind neutral eingestellt oder raten sogar zum Verkauf (-20%). Das “Guru-Rating” bleibt unverändert bei 4,05.

Fazit: Die Stimmung unter den Analysten ist mehrheitlich positiv und das Kurspotenzial wird durchaus hoch eingeschätzt.