Workday: Analysten sehen Kursziel bei 221,58 EUR - Ein Potenzial von +1,02%

Die Workday-Aktie hat in den vergangenen fünf Handelstagen an Wert gewonnen und stieg gestern um +5,38%. Insgesamt liegt die Performance der Aktie in einer Woche bei +4,29%. Der Markt scheint aktuell optimistisch gestimmt zu sein.

Das mittelfristige Kursziel für die Aktie beträgt laut Bankanalysten durchschnittlich 221,58 EUR. Dies würde ein Potenzial von +1,02% bedeuten. Allerdings sind nicht alle Analysten so positiv gestimmt wie der Durchschnitt: Einige teilen diese Einschätzung nicht aufgrund des jüngsten positiven Trends.

Aktuell empfehlen 17 Analysten einen Kauf der Aktie und weitere 12 bewerten sie als “Kauf”. Eine neutrale Bewertung haben sich elf Experten gegeben (“halten”), während nur ein Experte empfiehlt Workday sofort zu verkaufen. Somit sind insgesamt noch immer über 70% aller Analysten optimistisch gegenüber...