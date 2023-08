Workday: Analysten sehen Kursziel bei 221,58 EUR

Die Aktie von Workday hat in den vergangenen fünf Handelstagen um +4,29% zugelegt und gestern sogar ein Plus von +5,38% verzeichnet. Die Stimmung am Markt scheint derzeit relativ optimistisch zu sein.

Das mittelfristige Kursziel von Workday liegt bei 221,58 EUR – ein Potenzial von +1,02%. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung nach dem jüngsten positiven Trend. Von insgesamt 41 befragten Bankanalysten raten jedoch noch immer 70,73% zum Kauf oder Halten der Aktie.

Zum Guru-Rating: Dieses bleibt unverändert bei 4,07.