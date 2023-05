Workday: Analysten sehen Kurspotenzial von fast +8%

Die Aktie des Software-Unternehmens Workday hat in den vergangenen fünf Handelstagen ein Plus von 0,30% erzielt. Gestern ging es um weitere +1,80% nach oben. Die Bankanalysten sind sich einig: Das mittelfristige Kursziel für die Aktie liegt bei 196,79 EUR – was einem Potenzial von fast 8% gegenüber dem derzeitigen Kurs entspricht.

• Workday-Aktie steigt um +1,80%

• Mittelfristiges Kursziel bei 196,79 EUR

• Anzahl optimistischer Analysten liegt bei über 60%

16 Experten empfehlen einen Kauf der Workday-Aktie und acht sehen sie positiv im Rating “Kauf”. Für insgesamt 14 weitere Experten ist die Bewertung “halten” angebracht. Nur einer hält den Verkauf der Aktien für sinnvoll.

Das Guru-Rating bleibt mit einem Wert von 3,97 unverändert und bestärkt damit das positive Bild.