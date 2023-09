Workday: Analysten sehen Kurspotenzial von 3,37%

Workdays Aktie hat in der vergangenen Handelswoche einen schwachen Trend aufgewiesen und am gestrigen Tag eine Kursentwicklung von +0,33% hingelegt. Das wahre mittelfristige Kursziel für die Aktie soll laut Bankanalysten bei 224,84 EUR liegen – somit eröffnet sich ein Kurspotenzial in Höhe von +3,37%. Derzeit sind insgesamt 40 Analysteneinschätzungen vorhanden.

• Workday: Am 25.09.2023 mit +0,33%

• Das Kursziel von Workday liegt bei 224,84 EUR

• Guru-Rating von Workday bleibt das selbe mit 4,07

17 Analysten bewerten die Aktie als stark kaufenswert, während weitere zwölf Experten optimistisch eingestellt sind und zum Kauf raten. Elf weitere spezialisieren sich auf “halten”, während nur einer empfiehlt zu verkaufen – insgesamt also ein Anteil optimistischer Einschätzungen von ca. +70,73%.

Das bewährte...