Workday: Analysten sehen Kurspotenzial von +18,31%

Die Aktie von Workday gilt nach Meinung der Bankanalysten als unterbewertet und bietet mittelfristig Investoren ein Kurspotenzial in Höhe von +18,31%. Das aktuelle Kursziel liegt bei 193,47 €. Am gestrigen Handelstag legte die Aktie um +0,49% zu.

• Workday verzeichnete am 10.05.2023 ein Plus von +0,49%

• Das Kursziel beträgt 193,47 €

• Das Guru-Rating bleibt mit 4,03 unverändert

In den letzten fünf Handelstagen ergab sich eine negative Entwicklung um -0,99%, was auf eine momentane pessimistische Stimmung am Markt schließen lässt.

Von insgesamt 17 Analysten wird die Workday-Aktie als starker Kauf empfohlen und weitere 17 Experten sehen sie optimistisch als “Kauf”.

13 Experten positionieren sich neutral mit einem Rating von “halten” während keiner der Befragten einen Verkauf empfehlen würde.

Das Guru-Rating bleibt weiterhin...