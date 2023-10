Workday: Analysten sehen Kurspotenzial von +16,74% - Kursziel bei 227,06 EUR

Die Workday-Aktie zeigte am 06.10.2023 eine negative Entwicklung von -0,04%. In den letzten fünf Handelstagen ergibt sich eine Performance von -4,02%, was auf pessimistische Stimmung im Markt schließen lässt.

Das mittelfristige Kursziel für die Aktie liegt bei 227,06 EUR und bietet somit ein Potenzial von +16,74%. Allerdings teilen nicht alle derzeitigen 17 Analysten diese Einschätzung. Ein starker Kauf wird jedoch von zwölf Experten empfohlen und elf votieren mit “halten”. Nur einer der befragten Analysten ist der Meinung, dass Workday schleunigst verkauft werden sollte. Das Guru-Rating bleibt stabil bei 4,07.